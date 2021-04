Sono stati disputati gli anticipi della 35/a giornata del girone C di Serie C Avellino-Bari e Palermo-Vibonese. Deludente 0-0 per i rosanero allo stadio “Renzo Barbera”. Il Bari fa peggio della squadra di Filippi, venendo sconfitto in terra irpina a pochi minuti dal 90′. Decisiva la rete di Fella. Adesso i biancorossi pugliesi vedono a rischio anche la terza posizione in classifica, mentre l’Avellino consolida il secondo posto.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***