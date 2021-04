SERIE C – Romano (Pres. Viterbese): “Secondo qualcuno abbiamo perso apposta a Catania, fesserie! Voglio la B”

Dopo il rotondo successo contro la Casertana, il presidente della Viterbese Marco Arturo Romano si sfoga pubblicamente. Queste alcune delle dichiarazioni riportate da tusciaweb.eu:

“Sono state dette cose volgari nei nostri confronti e anche delle fesserie. Qualcuno ha detto che abbiamo perso apposta a Catania perché non ci possiamo permettere di fare i playoff. Una squadra che spende due milioni di euro ha paura di spenderne 3mila per una trasferta? Il nostro progetto è ambizioso fatto di giocatori forti, giovani, stadio e strutture. Romano ci mette soldi, impegno e tempo e lotterà per portare la Viterbese in serie B”.

