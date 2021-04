SERIE C: Mbende e compagni lanciano la Viterbese, manita alla Casertana

Il posticipo Viterbese-Casertana archivia la 35/a giornata del girone C di Serie C. Stravince la formazione di casa allenata da Agenore Maurizi, tornato sulla panchina laziale. 5-2 il risultato finale. Dopo i primi 55′ sostanzialmente equilibrati con a segno Mbende e Murilo per la Viterbese, Pacilli e Matos per i falchetti, cambia l’inerzia della partita quando Simonelli (64′), Tounkara (68′) e Tassi (90′) entrano nel tabellino dei marcatori firmando il rotondo successo gialloblu. Adesso la Viterbese si avvicina al decimo posto occupato proprio dalla Casertana.

