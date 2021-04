STEFANIA SBERNA: defibrillatore, prosegue la raccolta fondi

Prosegue la raccolta fondi GoFundMe promossa dalla famiglia di Stefania Sberna per l’installazione di un defibrillatore allo stadio “Angelo Massimino”.

L’iniziativa in sua memoria non sarà l’unica e nasce con l’intento di salvare vite umane riducendo i rischi in caso di arresto cardiaco. Ad oggi, giovedì 29 aprile, è stata raggiunta una quota inferiore a 1.800 euro. L’obiettivo è quello di centrare almeno – e perchè no, superare – le 2.000 euro. Ricordiamo che è ancora possibile effettuare donazioni attraverso il seguente link:

===>>> RACCOLTA FONDI DEFIBRILLATORE

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***