VERSO CATANIA – POTENZA (Video): la gara in cui Di Piazza fece godere i rossazzurri ai playoff

Il Catania non festeggia i tre punti col Potenza, in casa, dal lontano 1994. Tuttavia in tempi più recenti, precisamente il 22 maggio 2019, il Catania ha sorriso in occasione dei playoff. Il risultato di 1-1, in virtù del miglior piazzamento in classifica, qualificò gli etnei contro il Potenza di Giuseppe Raffaele, che tra l’altro schierò in campo dal 1′ l’attuale rossazzurro Simone Sales.

Il Catania iniziò la gara con il baricentro molto basso, mentre il Potenza si affacciò con aggressività nella trequarti catanese. L’atteggiamento spregiudicato dei lucani venne premiato con la rete che sbloccò il risultato: cross in area di Emerson e Lescano, lasciato libero di saltare in area, spizzò di testa battendo Pisseri. Nelle fila rossazzurre il più volenteroso fu Matteo Di Piazza. Il Catania iniziò la ripresa col piede sull’acceleratore: pur rischiando di subire il gol del ko, l’Elefante pareggiò con Di Piazza il quale, involandosi, vinse il contrasto con Sales, arrivò di fronte a Ioime e lo bucò con un preciso diagonale. Realizzazione che fece esplodere di gioia il “Massimino”, ed il Catania staccò il pass per le semifinali.

VIDEO – HIGHLIGHTS PARTITA

VIDEO – FESTEGGIAMENTI A FINE GARA

TABELLINO PARTITA

CATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Marchese (46′ Baraye); Carriero (46′ Lodi), Rizzo, Biagianti (67′ Manneh); Sarno (85′ Esposito); Di Piazza, Marotta (63′ Curiale). A disp.: Bardini, Lovric, Valeau, Angiulli, Bucolo, Llama, Brodic. All. Sottil.

POTENZA (3-4-2-1): Ioime; Sales, Emerson, Sepe; Guaita (74′ Longo), Dettori, Coppola, Panico (56′ Di Somma); Genchi (46′ Bacio Terracino), Ricci (63′ Matera); Lescano (74′ França). A disp.: Breza, Giosa, Matino, Piccinni, Coccia, Di Modugno. All. Raffaele.

ARBITRO: Camplone di Pescara (Ruggieri-Saccenti); IV ufficiale Feliciani di Teramo.

MARCATORI: 13′ Lescano, 79′ Di Piazza

NOTE: ammoniti Carriero, Sepe, Di Piazza, Curiale, Coppola. Espuso Sottil nell’intervallo.

