VERSO CATANZARO – CATANIA: rossazzurri alla volta del “Ceravolo” sulle ali dell’entusiasmo

Domenica il Catania si appresta ad affrontare il Catanzaro sul proprio campo. In palio vi sono punti pesanti in zona play-off, essendo le due squadre divise da tre lunghezze in graduatoria con i calabresi che il prossimo 21 aprile recupereranno lo scontro diretto in casa della Juve Stabia.

Le due compagini si presentano all’appuntamento con umori contrapposti. Il Catania, reduce da un filotto di quattro vittorie consecutive sotto la gestione Baldini, sta volando sulle ali dell’entusiasmo mentre il Catanzaro si avvicina all’appuntamento debilitato da infortuni e positività al Covid.

Per domenica non si prevedono stravolgimenti di formazione tra le fila rossazzurre. In attacco si va verso la conferma di Russotto e Di Piazza, con Golfo in pole per una maglia da titolare nel tridente offensivo. Welbeck è squalificato, pertanto sono in piedi due soluzioni per sostituire il centrocampista ghanese. Il ballottaggio è tra Izco e Rosaia, presumibile che il nodo venga sciolto dal tecnico Baldini soltanto nelle ore antecedenti alla gara.

Tra le file del Catanzaro, nel frattempo, è stata confermata la negativizzazione di un paio di giocatori dopo il recente giro di tamponi. Mister Antonio Calabro è squalificato, gli etnei hanno vinto solo una volta contro squadre allenate dal tecnico salentino (1-0 sulla Virtus Francavilla nell’aprile 2017). All’andata Manneh evitò il ko al Catania nei minuti finali dell’incontro terminato sul risultato di 1-1.

