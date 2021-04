VERSO CATANZARO – CATANIA: Welbeck, due soluzioni per sostituire il centrocampista

In vista di Catanzaro-Catania, partita che dovrebbe giocarsi domenica alle 12:30 Covid permettendo, non ci sarà lo squalificato Nana Welbeck che aveva preso il posto dell’acciaccato Mariano Izco domenica contro il Potenza. Lo stesso centrocampista e capitano argentino potrebbe tornare sul rettangolo verde dal 1′ ma, qualora non fosse ancora al 100% delle condizioni fisiche, l’altra opzione è rappresentata dall’impiego di Giacomo Rosaia, profilo che gode anch’egli della piena fiducia di mister Francesco Baldini. Per il resto confermatissimi Dall’Oglio e Maldonado in mediana.

