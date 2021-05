CATANIA IN LEGA PRO: dal 2015 al 2021, i rossazzurri più “anziani”. Il trio Biagianti-Marchese-Lodi ma non solo

Quali calciatori rossazzurri, in questi difficili anni di Lega Pro, per “anzianità” hanno contribuito ad innalzare l’età media della rosa? Analizzando gli organici del Catania nel periodo di riferimento 2015-2021, diventa facile riscontrare nelle singole stagioni la presenza di Marco Biagianti, Giovanni Marchese e Francesco Lodi. Tre giocatori che hanno scritto grandi pagine di storia ai tempi della Serie A e che, facendo rientro alla base per una scelta primariamente di cuore, speravano di rilanciare le ambizioni dell’Elefante. Così non è stato malgrado il Catania sia andato due volte vicino al salto di categoria, cedendo ai Play Off rispettivamente contro Robur Siena e Trapani.

Tra i cosiddetti “cavalli di ritorno” anche l’argentino Cristian Llama, che tuttavia non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto (adesso milita nel Gimnasia y Esgrima Mendoza), e Gianvito Plasmati. Quest’ultimo, quattro anni fa, aveva il contratto pronto da rinnovare con la vecchia dirigenza prima che ai piedi dell’Etna tornasse il Direttore Lo Monaco, il quale decise di non confermarlo. Figurano anche il brasiliano Caetano Calil, che fece molto bene nella prima parte di stagione 2015/16 prima di eclissarsi. Spazio, inoltre, ad Andrea Esposito e Davis Curiale, ma anche ai catanesi Emanuele Catania e Giuseppe Russo. A questi si aggiungono l’attaccante Francesco Ripa, i centrocampisti Domenico Di Cecco e Cristian Caccetta, il difensore Stefano Ferrario.

Nella stagione appena conclusa, invece, spicca il quartetto composto dal difensore Claiton (36 anni), dal potentino Antonio Giosa (37), dall’attaccante brasiliano Reginaldo (38) e dal capitano argentino Mariano Izco (38), che vanta il terzo migliore record di presenze nella storia del Calcio Catania.

