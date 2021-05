EX ROSSAZZURRI: Supercoppa, Lucarelli ritrova Caserta dopo quello 0-0 amaro a Catania…

Catania 0-0 Juve Stabia, stagione 2017/18. Un risultato che i tifosi rossazzurri ricordano con dispiacere, essendosi complicata da quel momento la rincorsa al Lecce capolista. Gli etnei fecero tutto il possibile per vincere la partita, trovando però un avversario sceso in campo con un atteggiamento attendista, “venendo a giocare in modo battagliero per portare a casa un punto” secondo le parole dell’allora tecnico del Catania Cristiano Lucarelli. Ci fu molta delusione per quel pari a reti inviolate, sedeva sulla panchina stabiese Fabio Caserta, ex centrocampista rossazzurro.

Adesso il destino vuole che proprio Lucarelli e Caserta si confrontino nuovamente, a distanza di qualche anno da quel pareggio che lasciò l’amaro in bocca al Catania che, poi, proseguì la stagione alle spalle del Lecce venendo eliminato dai playoff. Sabato si giocherà infatti Ternana-Perugia, derby molto atteso in Umbria tra due compagini che hanno staccato il pass per la B e si sfideranno per la vittoria della Supercoppa. Un match interessantissimo che entrambe le compagini punteranno con decisione a vincere.

