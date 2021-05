CATANIA REWIND 2020/21 – Le vittorie in campionato: 3-1 al Monopoli e decimo successo stagionale

Continuiamo a ripercorrere le vittorie del Catania nel campionato appena concluso. Dopo il 2-1 casalingo contro il Foggia nell’ultima giornata di andata, il primo successo del girone di ritorno arrivò il 31 Gennaio, sempre tra le mura amiche, contro il Monopoli. Il 3-1 finale evidenziò la maggiore determinazione dei padroni di casa che, pur passando in svantaggio, non si depressero e macinarono gioco per tutto l’arco del match rimontando completamente il risultato.

Episodio dubbio al 7’ con Di Piazza che venne trattenuto in area ma l’arbitro preferì far continuare il gioco. Alla prima vera occasione i pugliesi trovarono il vantaggio: (19’) il cross di Tazzer trovò la testa di Bunino che fulminò sul primo palo un incredulo Confente. Al 30’, invece, il colpo di testa dell’ex Monopoli Giosa si perse di un niente sul fondo. Qualche istante dopo arrivò il meritato pareggio. Il portiere biancoverde valutò malissimo il cross di Calapai consentendo così a Di Piazza di incornare a porta sguarnita la rete dell’1-1 (39’).

La ripresa si aprì subito (46’) con la bomba di Nicoletti dai 35 metri sventata in corner da Confente. Appena 120” dopo l’Elefante ribaltò il risultato. Il cross dalla sinistra di Di Piazza tagliò tutta l’area e fu ribadito in rete da Dall’Oglio (48’).

Al minuto 78 giunse anche il tris. Sugli sviluppi di un calcio di punizione la sponda di Silvestri trovò tutto solo Reginaldo che, con un pregevole esterno al volo, battè Satalino sul suo palo. L’ultima emozione la regalò Nana Welbeck che respinse sulla linea il tiro-cross di Nicoletti (84’). Al termine dell’incontro i rossazzurri ottennero la seconda vittoria consecutiva nel 2021 (decima stagionale), rilanciandosi in classifica dopo l’inatteso stop di Caserta ad inizio Gennaio.

