LO MONACO: “Playoff, il Catania qualche anno fa…”

L’ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco è intervenuto a ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio. A proposito dei playoff, Lo Monaco ha ricordato quando il Catania allenato da Cristiano Lucarelli concluse il girone C di Serie C al secondo posto nella stagione 2017/18: “Ricordo che perdemmo in semifinale nella lotteria dei rigori, quell’anno il Cosenza andò in B nonostante fosse arrivato 15 punti sotto. Questo è il bello e il brutto del playoff. Le favorite sono Bari, forse Palermo, il Padova. Rendetevi conto che poi la strada è ancora lunghissima, e io dico che noi col Catania passammo come secondi e rimanemmo fermi un mese. A quel punto diventa difficile incontrare chi è rodato e non ha mai mollato la tensione. La sorpresa ci può scappare anche se ho qualche dubbio”.

