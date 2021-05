CALCIO IN PROVINCIA: Serie D ed Eccellenza, classifiche. Ok Paternò e Acireale, cade il Biancavilla

Diamo uno sguardo alle espressioni calcistiche della provincia di Catania, focalizzando l’attenzione sui recenti risultati ottenuti in Serie D ed Eccellenza (girone B). In Serie D, l’Acireale vince di misura sul campo del già retrocesso Roccella. I granata soffrono più del previsto, trovando con De Felice il gol vittoria al 30′ del secondo tempo. Successo che agli acesi mancava dallo scorso 11 aprile. Male il Biancavilla, trafitto per 4-2 dal Dattilo in trasferta. Maimone illude gli ospiti (22′). Pace (33′), Lupo (39′) e la doppietta di Terranova (42′ e 55′) porta a quattro le marcature in favore dei padroni di casa. Viglianisi rende meno pesante il ko biancavillese nel finale per il definitivo 4-2. Salvezza quasi certa per il Paternò, che piega le resistenze del Cittanova per 2-1. Marcatori De Marco (45′), Distefano (51′) e Dorato (84′). Il presidente paternese Mazzamuto rompe il silenzio stampa annunciando che a fine stagione lascerà il calcio per dedicarsi alle sue aziende.

In Eccellenza, l’Aci Sant’Antonio perde lo scontro diretto con il Siracusa. Al 26′ il solito Giannaula dal dischetto risponde all’1-0 iniziale di Flores, prima del 2-1 aretuseo firmato da Lele Catania al 36′. Entrambe le squadre si ritroveranno il 6 giugno al “De Simone” nei playoff promozione. Stesso risultato favorevole all’Atletico Catania, in campo a Mascalucia al cospetto del Carlentini. Marino segna per gli atletisti (74′), pareggio di Carbonaro qualche minuto più tardi, Ignacio Cortes regala i tre punti all’Atletico (85′), che si qualifica per la poule A. Netta sconfitta per il Mascalucia San Pio X a Enna: il 3-0 finale porta la firma di Navarrete (22′), Girgenti (80′) e Russo (93′).

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Acr Messina 67 FC Messina 63 Gelbison 57 San Luca 52 Acireale 50 Rotonda 43 Dattilo 42 Castrovillari 40 Paternò 39 Biancavilla 38 Licata 38 Troina 36 Santa Maria 34 Cittanova 33 Rende 31 Sant’Agata 30 Marina di Ragusa 24 Roccella 16

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Giarre 34 Siracusa 30 Igea 23 Aci S. Antonio 19 Ragusa 18 Enna 17 Jonica 17 Atletico Catania 16 Carlentini 15 Virtus Ispica 10 Palazzolo 8 San Pio X 6 Acicatena 6 Real Siracusa Belvedere 0 Santa Croce 0 Acquedolci 0

