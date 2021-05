CATANIA REWIND 2020/21 – Le vittorie in campionato: Foggia ko al “Massimino” sotto gli occhi di Tacopina

Continuiamo a ripercorrere le vittorie del Catania nella stagione appena conclusa. Dopo la clamorosa ed inattesa sconfitta di Caserta (che interruppe la serie di risultati utili consecutivi ad otto gare) nell’ultimo match del girone d’andata l’Elefante riuscì a sconfiggere, a domicilio, il Foggia di mister Marchionni. In quella che fu la migliore partita della gestione Raffaele si rivelò fondamentale l’apporto dei due esterni Piccolo e Russotto che, attraverso giocate sempre utili ed intelligenti, dimostrarono per tutti i 90 minuti di possedere una marcia in più. Fu anche la prima gara di Joe Tacopina al “Massimino”.

I padroni di casa incominciarono molto bene (7’) con la girata al volo di Silvestri che si infranse sulla parte esterna della rete. Al 14’ il Catania trovò il vantaggio. La splendida combinazione Piccolo-Sarao-Dall’Oglio mandò in porta il numero 23 che, tutto solo dinnanzi a Fumagalli, fulminò l’estremo difensore rossonero con un tiro di controbalzo sul secondo palo. Grandi emozioni prima dell’intervallo: al 36’ il colpo di testa di Calapai trovò l’ottima respinta del portiere, poi (39’) si rivelò provvidenziale l’anticipo in scivolata di Dall’Oglio che impedì al grande ex Alessio Curcio di calciare a colpo sicuro. In pieno recupero (45’+1), invece, arrivò a sorpresa il gol dei satanelli. Il calcio d’angolo di Curcio trovò la testa di Dell’Agnello che, saltando indisturbato, indirizzò la sfera sul palo più lontano.

Pronti via ed ad inizio ripresa il Catania si portò nuovamente in vantaggio. Magnifica azione in velocità degli etnei con l’assist di Russotto per l’accorrente Piccolo che, con molta freddezza, superò l’estremo difensore dei pugliesi con un diagonale mancino potente e preciso (51’). Al minuto 56 la punizione di Piccolo fu deviata in corner dal portiere ospite. Sei minuti dopo (62’) risultò altrettanto efficace la risposta di Confente sul missile terra-aria scagliato da Curcio. Al 68’ ci provò anche Sarao ma la sfera terminò debolmente tra le braccia dell’estremo difensore rossonero. Alcuni istanti più tardi (78’) l’ottimo spunto di Manneh sulla trequarti fu vanificato dalla pessima conclusione di Piccolo che, da ottima posizione, non trovò lo specchio della porta. Nel finale (80′) altra grande giocata dei rossazzurri con il tiro al volo di Calapai che uscì di un soffio a lato. Al termine della sfida l’Elefante ottenne con pieno merito la vittoria, mostrando un gran gioco e sfruttando l’estro e la tecnica di Russotto e Piccolo, assoluti protagonisti.

