CATANIA REWIND 2020/21 – Le vittorie in campionato: a Monopoli bastò un guizzo di capitan Silvestri

Ripercorriamo tutte le vittorie del Catania nella stagione 20/21. Dopo il deludente pareggio interno contro la Paganese (1-1), i primi tre punti stagionali arrivarono già alla seconda giornata quando, con uno splendido colpo di testa, capitan Silvestri permise ai suoi di espugnare, per la seconda volta nella storia, il “Veneziani” di Monopoli. I rossazzurri di mister Raffaele battagliarono per tutta la gara soffrendo soprattutto le scorribande sulla fascia destra di Zambataro e Starita. L’Elefante però non si fece abbattare provando a colpire nel momento giusto.

Da apprezzare soprattutto la gran botta dalla distanza di Sarao (35’) ed il tiro al volo di Reginaldo (45+2’) che però non impensierirono eccessivamente il portiere avversario Pozzer. Al minuto 52 arrivò la svolta. La punizione calciata da Rosaia trovò Silvestri che, con una splendida inzuccata, mise la sfera proprio sotto il sette portando il Catania in vantaggio.

Il mach visse di tanta garra ma poche emozioni, eccezion fatta per l’incursione di Biondi (65’) che, con una splendida serpentina, si incuneò in area ottenendo però solamente un calcio d’angolo. Al triplice fischio il club di via Magenta potè esultare avendo ottenuto una vittoria importante su un campo tradizionalmente ostico ma anche per aver azzerato il -4 in classifica inflitto dalla federazione per i mancati pagamenti degli stipendi nella precedente stagione.

VIDEO: gli highlights della partita

