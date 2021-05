SERIE C- Marchionni (all. Foggia): “A Catania ragazzi straordinari, non ci siamo solo difesi…”

Non si placa l’entusiasmo in casa Foggia dopo la sorprendente vittoria di Catania. In collegamento con gli studi di Contropiede, il tecnico rossonero Marco Marchionni ha parlato nuovamente della gioia provata in Sicilia. Ecco quanto evidenziato da calciofoggia.it: “I ragazzi a Catania sono riusciti a compiere qualcosa di straordinario. Ho chiesto loro di divertirsi, senza pensare troppo al risultato, e mi hanno ripagato con una prestazione di altissimo livello. Vederli così concentrati nell’arco dei novanta minuti mi ha fatto stare sereno anche nei momenti in cui gli avversari premevano maggiormente sull’acceleratore. Siamo stati in grado di soffrire e di difenderci, e poi abbiamo saputo colpire al momento opportuno, creando anche diverse occasioni da gol. La soddisfazione più grande è stata aver fatto ricredere i tanti scettici che pensavano avremmo soltanto subìto le offensive avversarie”.

