CATANIA REWIND 2020/21 – Le vittorie in campionato: un rigore di Dall’Oglio mandò al tappeto la Virtus Francavilla

Continuiamo a ripercorrere le vittorie del Catania nella stagione appena conclusa. Dopo l’ottimo pareggio di Castellammare contro la Juve Stabia (1-1) i rossazzurri incominciarono nel migliore dei modi quel tour de force che avrebbe portato l’Elefante a dover disputare 7 partite in appena 26 giorni. Il 13 Febbraio allo stadio Angelo Massimino arrivò la Virtus Francavilla di mister Trocini che, pur viaggiando nei bassifondi della classifica, si dimostrò una compagine molto ben organizzata con discrete individualità. Gli etnei non misero in mostra un gioco spumeggiante, scardinando la difesa ospite solo grazie ad un calcio di rigore.

I padroni di casa si affacciarono dalle parti di Costa già al 13’ ma il tiro dai 30 metri di Silvestri risultò troppo velleitario. Qualche istante dopo (20’) la conclusione di Welbeck dal limite venne parata facilmente dal portiere pugliese. Al 40’ si rivelò determinante invece la smanacciata dell’estremo difensore biancoazzurro sul cross basso di Zanchi perché impedì a Di Piazza di ribadire in rete il più facile dei tap-in. Ad inizio ripresa (47’) il Catania andò ad un passo dal vantaggio quando il cross di Reginaldo venne deviato sul palo esterno da Franco. Dall’angolo seguente la sforbiciata di Di Piazza si perse abbondantemente sul fondo.

Al minuto 74 l’episodio che cambiò la partita: su una palla vacante a centro area si fiondò Golfo che venne maldestramente atterrato da Sparandeo. Per l’arbitro non vi furono dubbi fischiando il calcio di rigore. Dagli undici metri partì Dall’Oglio che con freddezza spiazzò il portiere insaccando la sfera nell’angolino basso a sinistra. Gli ospiti andarono praticamente subito vicinissimi al pareggio con la conclusione di Maiorino deviata in corner da Confente. Nonostante i concitati minuti finali, l’ultima emozione la regalarono i francavillesi con il colpo di testa di Di Cosmo che uscì di qualche metro lontano dalla porta (80’). Al termine dei quattro minuti di recupero il Catania poté gioire per aver ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro gare.

