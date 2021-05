EX ROSSAZZURRI – Sciacca prolunga il contratto con il Catania Beach Soccer

Fabio Sciacca ancora rossazzurro, prolungando l’accordo con il Caffè Lo Re Catania Beach Soccer fino al 2023. Classe 1989, l’ex centrocampista del Catania ha realizzato 12 reti nella sua prima annata con la squadra del presidente Bosco, esprimendo soddisfazione e felicità ai canali ufficiali per l’attestato di stima ricevuto:

“Ringrazio la dirigenza per avermi dato la possibilità di continuare a indossare questa maglia. Per il sottoscritto far parte di questa gloriosa società è motivo di grande orgoglio. Desidero ringraziare anche i tifosi. Nella prima stagione con il Catania Beach Soccer ho avuto modo di apprezzare il loro attaccamento e la loro capacità di supportare non solo me ma tutta la squadra, nei momenti positivi e in quelli meno felici. La loro spinta è fondamentale, speriamo di riaverli presto al nostro fianco ma anche a distanza riescono a farci percepire un amore incondizionato. Catania è casa mia, perciò anche emotivamente proverò sempre a dare qualcosa in più del massimo. Ora è il momento di riprendere a lavorare seriamente per essere al top in vista dell’inizio della stagione che dovrà vederci assolutamente protagonisti in tutte le competizioni in cui saremo impegnati”.

