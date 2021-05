DIANA: “Palermo-Catania derby infuocato, ma il 2 febbraio…”

Parecchi derby vissuti in carriera da Aimo Diana, attuale allenatore del Renate ed ex giocatore – tra le altre – di Atalanta e Palermo. A proposito di derby, Diana si sofferma in un’intervista concessa a footballnews24.it su Atalanta-Brescia e Palermo-Catania:

“Essendo bresciano il derby con l’Atalanta rimane sempre il derby con la D maiuscola, ogni volta sin dalle giovanili quando affrontavamo l’Atalanta era una guerriglia. Palermo-Catania è sempre un match infuocato, io purtroppo ne ho giocato uno in cui perse la vita l’ispettore Raciti. Fu un derby difficile, brutto, sospeso in continuazione, in più ci fu anche un dramma, quindi è stato un derby vissuto da parte mia e dei miei compagni in maniera negativa. Doveva essere una giornata di sport e si è trasformato in una tragedia. Però era un derby di alto livello, molto sentito in settimana”.

