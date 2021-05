EX ROSSAZZURRI – Baiocco: “Catania, sono molto legato da passioni ed emozioni indescrivibili”

Ai microfoni di tuttocampo.it, Davide Baiocco torna sull’esperienza indelebile vissuta da calciatore del Catania tra il 2005 e il 2009:

“Catania rappresenta per me un’altra parte del mio cuore, anche a questa città sono molto legato da passioni ed emozioni che per uno come me che ne fa un credo di vita è qualcosa di indescrivibile. Sicuramente tutti i tifosi rossazzurri hanno apprezzato la mia passionalità mostrata in campo, l’attaccamento alla maglia che ha fatto sì che questa squadra potesse tornare in Serie A dopo ben 23 anni e da li in avanti è iniziato un periodo d’oro per tutta la città di Catania. E’ stato un onore indossare la fascia di capitano, essere rappresentato nelle mura dello stadio “Massimino” mi ha reso orgoglioso di una città nella quale sono riuscito ad interagire con persone semplici che rappresentano lo spirito di un’intera comunità”.

