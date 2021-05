EX ROSSAZZURRI – Iezzo: “Mazzoleni, il fratello fu coraggioso col Catania a Taranto…”

Proteste a Napoli per l’annullamento del gol del 2-0 contro il Cagliari, gara poi conclusa in parità. Nel mirino della critica è finito Paolo Silvio Mazzoleni, determinante nella decisione attraverso l’ausilio del Var. A tal proposito, l’ex portiere del Catania Gennaro Iezzo ricorda a Radio Kiss Kiss Napoli un episodio che vide protagonista il fratello Mario contro il Taranto nella finalissima playoff del 2002 in uno stadio “Iacovone” incandescente:

“Mazzoleni ha sempre sfavorito il Napoli, ho avuto anche il fratello che invece era un grande arbitro. Vi racconto questo aneddoto con lui: in un’azione finale di Taranto-Catania, presi una palla in area e venni strattonato. L’arbitro mi fischiò la punizione, ma arrivò Parente del Taranto per strattonarmi, Mazzoleni lo buttò fuori con grande coraggio. Si è ritirato molto presto anche dopo un’intervista un po’ particolare, col fratello poi non va molto d’accordo”, le parole evidenziate da napolimagazine.com.

L’episodio a cui fa riferimento Iezzo, diede una spinta ulteriore al Catania nell’ottica di staccare il pass per la promozione in Serie B.

