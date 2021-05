FOGGIA: convocati e assenti in vista del Catania, Del Prete disponibile

Ultimo allenamento della settimana per i satanelli, che – come informa il Calcio Foggia – questa mattina hanno apportato gli ultimi dettagli tecnico-tattici in vista del “serale” di domani col Catania, valido per l’ultima giornata del campionato di Serie C.

Al termine della rifinitura, mister Marchionni ha diramato l’elenco dei 24 convocati: assenti per infortunio Anelli, Said, Aramini. Non convocati Fumagalli, Di Masi, Raggio Garibaldi, Mascolo, Gavazzi e Agostinone.

L’elenco completo:

Portieri – Di Stasio, Sarracino, Jorio

Difensori – Galeotafiore, Germinio, Del Prete, Kalombo, Di Jenno, Pompa, Cardamone, Tomassini

Centrocampisti – Vitale, Curcio, Salvi, Moreschini, Garofalo, Morrone, Iurato, Rocca

Attaccanti – Dell’Agnello, D’Andrea, Dema, Nivokazi, Balde

