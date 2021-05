FUTURO CATANIA: martedì dovrà essere la conferenza stampa della verità

“Affaristi, avvoltoi e salvatori della patria… alla resa dei conti, noi non faremo sconti!”. E’ quanto recitava lo striscione esposto dalla Curva Nord domenica, in occasione della partita Catania-Foggia. Chiaro messaggio rivolto a chi, in questo momento, ha il futuro del Catania tra le mani.

I tifosi sono in sofferenza, la Lega Pro sta stretta a questa piazza che pretende, legittimamente, un futuro stabile e ambizioso. Dal 2015 al 2021 sono tanti, troppi anni di Lega Pro. Il rilancio dell’Elefante passa soprattutto da una gestione attenta ed oculata del Calcio Catania, che è fede, passione, patrimonio della città. Dopo mesi di chiacchiere e comunicati stampa, arriva il momento di fare chiarezza una volta per tutte sui programmi societari.

La trattativa tra Sigi e Joe Tacopina non è più in piedi? C’è spazio di manovra per trattare eventualmente il passaggio di consegne con altri soggetti interessati? La Sigi intende proseguire il percorso autonomamente e, se sì, attraverso lo sviluppo di quale piano industriale? Domande a cui dovranno necessariamente rispondere i diretti interessati nel corso della conferenza stampa che si terrà martedì mattina a Torre del Grifo. Per l’occasione saranno presenti i membri del CdA della Sigi e, per il Calcio Catania, l’Amministratore Unico Nico Le Mura ed il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***