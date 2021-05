DI PIAZZA: lacrime amare, era tornato a Catania per inseguire la B

Matteo Di Piazza aveva fatto ritorno in Sicilia provando ad inseguire nuovamente il sogno di portare il Catania in Serie B. Due anni fa le speranze si spensero a Trapani, ad un passo dalla finale playoff. Quest’anno già al primo turno. Troppo presto è finita l’avventura dell’Elefante ai playoff. Pur nella consapevolezza dei limiti di questa squadra si pensava che la cura Baldini avesse dato nuove motivazioni, stimoli e fiducia. Nel momento decisivo, però, puntualmente il Catania ha risposto evidenziando in tutta la loro interezza i difetti di un gruppo andato spesso a corrente alternata nel corso della stagione.

Al triplice fischio del modesto arbitro di Catania-Foggia, sig. Valerio Maranesi, non sono passate inosservate le lacrime di Di Piazza. Che poi sono quelle di tutti i giocatori, i quali non hanno lesinato sforzi ma quando sei poco lucido mentalmente e commetti tanti errori, ai playoff paghi dazio. Di Piazza voleva esserci, ha fatto il suo ingresso nel corso della ripresa trovando sulla sua strada uno strepitoso Fumagalli, portierone del Foggia tornato a difendere i pali rossoneri proprio in coincidenza del match di Catania. Anche lui non è riuscito a rimettere in piedi una partita che, per il sesto anno consecutivo, condanna gli etnei alla permanenza in Lega Pro. Con l’importante incognita del futuro societario che non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi.

