FUTURO CATANIA: settimana d’incontri e novità

Preoccupazione legittima e comprensibile della tifoseria, che tiene a cuore le sorti della storica matricola 11700. Sindaco, amministrazione comunale e Sigi lavorano allo scopo di evitare il fallimento e, contestualmente, rilanciare il Calcio Catania. Doveroso mantenere i nervi saldi, fare ognuno responsabilmente la propria parte in un contesto finanziario difficile. Soprattutto perchè il tempo a disposizione dimuisce ed ogni settimana presenta una valenza rilevante.

Per giovedì 3 giugno è stata fissata una nuova convocazione del Consiglio Comunale di Mascalucia con all’ordine del giorno anche il tema del pagamento dei debiti con il Comune in più anni. Successivamente a questo passaggio, la speranza è che non si assista alle ennesime lungaggini burocratiche che hanno, fin qui, alimentato dubbi ed illusioni. Potremmo attenderci novità anche sul fronte Agenzia delle Entrate. Si opera a doppio filo tra la sede di Catania e quella palermitana, allo scopo di addivenire finalmente ad un’intesa. Dopo che la Sigi aveva raggiunto l’accordo con la direzione catanese per una rimodulazione del debito da 12.4 a 5.7 milioni rateizzato in dieci anni, dalla sede regionale di Palermo è arrivata l’inattesa rettifica salendo da 5.7 a 8.2 milioni. Un bel balzo ma si cerca un accordo a metà strada o, magari, sulle tempistiche della rateizzazione.

Sempre nei prossimi giorni si terrà un incontro con uno degli investitori potenzialmente interessati ad entrare in società, ma potrebbero essere approfonditi discorsi anche con altri soggetti. Vedi la possibilità di un eventuale sostegno sotto forma di sponsorizzazione della compagnia aerea Wizz Air.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***