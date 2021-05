PIU’ FATTI E NO DIVISIONI: il bene del Catania prima di tutto

Ormai ci siamo. Il mese di giugno, decisivo ai fini dell’iscrizione al campionato, è alle porte e bisogna procedere passo dopo passo per intanto salvare la matricola assicurando la partecipazione del Catania al torneo di Lega Pro 2021/22. Le rassicurazioni verbali sono arrivate, l’auspicio è che vengano confermate dai fatti. Questi lunghi mesi sono stati vissuti con intensità, dando erroneamente per scontate molte cose. La firma del preliminare d’acquisto con Joe Tacopina aveva lasciato intuire che il passaggio di consegne si sarebbe concretizzato di lì a poco. Ma alla base di una trattativa non bisogna trascurare nulla, in special modo se il riferimento va ad un’azienda come il Calcio Catania che fa i conti con una situazione debitoria importante. Al di là dei motivi che possono aver spinto Tacopina ad allontanarsi (ma la partita con l’avvocato statunitense non è ancora definitivamente chiusa) e di una logica d’impresa che impone le dovute riflessioni, salvare e rilanciare il Catania rappresenta una grande responsabilità.

In questa fase in cui la Sigi ha avviato una serie d’interlocuzioni con altri soggetti potenzialmente interessati al progetto etneo, vale la pena ribadire il concetto che il tempo stringe e si rende necessaria una maggiore concretezza. Altrettanta importanza va attribuita al discorso legato all’unione delle componenti. Stampa, tifosi e società devono fare fronte comune per perseguire uno scopo: il bene del Catania. Le divisioni producono solo effetti nocivi per l’ambiente. Non esistono depositari della verità, sostenitori di Sigi o del fallimento. Conta mettere al primo posto il patrimonio di una città, la difesa di tanti posti di lavoro (giusto rimarcarlo a chiare lettere) ed il futuro di una realtà calcistica che rappresenta anche un volano per lo sviluppo economico e sociale di Catania. Più fatti e compattezza, dunque. Sono giorni caldi e tutti, responsabilmente, sono chiamati a fare la propria parte.

