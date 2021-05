INFERMERIA: Sarao e Di Piazza verso il recupero?

Mister Francesco Baldini ha preferito non portarli con sè a Foggia, lasciandoli lavorare in sede. La sensazione ma anche la speranza è che, dopo l’avvenuto rientro di Piccolo, gli attaccanti Manuel Sarao e Matteo Di Piazza possano recuperare in tempo per domenica, quando il Catania disputerà il primo turno dei playoff (fase a gironi). E c’è attesa per capire se anche Russotto tornerà a disposizione in vista del match. Lo staff rossazzurro ha lavorato con cautela per il recupero dai rispettivi infortuni, mentre lo sfortunato Volpe è out e Tonucci attende di negativizzarsi dal Covid. Da valutare le condizioni di Welbeck, che osserverà un paio di giorni di riposo dopo la botta subita nel corso della gara pareggiata allo “Zaccheria”.

