LA SICILIA – Tacopina: “Fiducioso per i playoff. La Sigi deve fare in fretta…”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Torna a parlare alla stampa, Joe Tacopina. L’avvocato italo-americano si sofferma sui playoff, ormai sempre più vicini, e soprattutto sulla trattativa per il passaggio di consegne:

“Credo in questa squadra e con Baldini, che ben conosco e ho contattato personalmente, può accadere di tutto ai playoff. Sono molto fiducioso, è un tecnico che vale e anche i giocatori possono affrontare alla pari qualunque avversario. Trattativa con Sigi? C’è il serio rischio che la Sigi non ottenga il piano di riduzione del debito approvato dal Tribunale in tempo per iscrivere la squadra al campionato, deve fare in fretta”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***