LA SICILIA – Le Mura: “Servono aiuti concreti per salvare il Catania, non dormiamo la notte. Basta critiche”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’Amministratore Unico del Calcio Catania Nico Le Mura commenta il vertice svolto ieri a Torre del Grifo, dalle 15 alle 19:

“E’ stato un confronto utilissimo, delineando l’iter burocratico da seguire non appena saranno resi ufficialmente noti i parametri per la prossima stagione. Stiamo facendo di tutto per salvare il Catania. Basta con le critiche, ci proveremo fino all’ultimo istante. Vogliamo, dobbiamo essere ottimisti. Ci sono alcune interlocuzioni con possibili investitori stranieri tra cui c’è chi ha già in mano la documentazione completa della situazione attuale del Catania Calcio. Aspettiamo delle risposte, non vogliamo detto grazie ma chiediamo rispetto. Molti hanno dimenticato troppo in fretta come stava finendo la scorsa estate. Confidiamo adessi nei parametri meno pesanti vista l’emergenza Covid, nella riapertura di Torre del Grifo e il ritorno del pubblico allo stadio ma servono aiuti concreti, liquidità e non stiamo dormendo la notte. Le trattative non si fanno per mezzo stampa o sui social, occorre massima riservatezza. Se malauguratamente non dovesse andare bene, parlerò con i documenti alla mano e preferisco non aggiungere altro”.

