LA SICILIA – Morra: “Catania, ci vorrebbe anche un gesto d’amore. Massimino, adesso tutti lo rimpiangono…”

Ex rossazzurro che detiene il record di presenze con la maglia del Catania, lo avevamo sentito un mese fa ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com. Adesso Damiano Morra concede un’intervista al quotidiano La Sicilia, focalizzando l’attenzione sul futuro del club etneo: “Bisogna dare atto al gruppo d’imprenditori e professionisti per aver mantenuto in vita il Catania già l’anno scorso, mi auguro con tutto il cuore che si trovino risorse economiche. Ci vorrebbe pure un gesto d’amore e poi un rinnovamento totale. Il Catania non può scomparire, in extremis si troverà una soluzione. Non oso pensare alla fine del club. Per Massimino il Catania era come un figlio, eppure spesso fu contestato e anche pesantemente. Adesso tutti lo rimpiangono. Non mancarono i momenti difficili, ma alla fine gli ostacoli sono stati superati e bisogna essere fiduciosi anche stavolta”.

