LA SICILIA – Il Sindaco: “Compagnia aerea seriamente interessata. Trionfi l’amore per il Catania”

In aggiunta alle dichiarazioni già pubblicate, riportiamo le seguenti parole del Sindaco di Catania Salvo Pogliese in merito al futuro del Calcio Catania evidenziate dal quotidiano locale: “Alla fine si troverà il bandolo della matassa ma bisogna restare uniti. Ci sono più contatti, in Italia ma anche all’estero. Una compagnia aerea straniera sembra seriamente interessata. Questo mi è stato riferito, sono sicuro che la Sigi saprà valutare attentamente ogni proposta. Tacopina? C’è stato uno scambio di messaggi tra Ferraù e Joe, è una trattativa tra privati e da parte mia non posso spingermi oltre. Non mi sento però di escludere nulla, vorrei solo che trionfasse l’amore per il Catania”.

