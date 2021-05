PLAYOFF: Baldini ci riprova dopo le esperienze vincenti in Serie D e Under 17

Nel corso della conferenza stampa pre-gara, mister Francesco Baldini aveva fatto un cenno ai playoff vinti da allenatore dell’Imolese nel 2017. A maggio di quattro anni fa, dopo avere concluso il campionato di Serie D al secondo posto, Baldini riuscì a festeggiare la vittoria degli spareggi promozione in virtù dello scoppiettante 3-3 casalingo ottenuto contro la Correggese (sul risultato di 3-1, gli ospiti seppero rimontare nei minuti finali ma non bastò per la loro qualificazione) e l’1-0 inflitto al Delta Porto Tolle al 93′. L’anno successivo si ricorda, invece, la splendida cavalcata con la Roma Under 17 che, ai fini della conquista dello scudetto di categoria, eliminò rispettivamente Milan, Torino, Atalanta e Pordenone vincendo tutte le rimanenti gare. Baldini ci riprova sulla panchina del Catania, inseguendo il sogno di portare i rossazzurri in Serie B.

