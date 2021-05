PLAYOFF: primo turno (fase gironi), a meno di sorprese sarà ancora Catania-Foggia

Il verdetto della giustizia sportiva fissato per il 5 maggio, in merito alla discussione del ricorso presentato dal Catania avversaro la penalizzazione di due punti in classifica, potrebbe mutare lo scenario. Stando così le cose, alla luce dei risultati maturati, il 9 maggio sarà ancora una volta Catania-Foggia in occasione del primo turno dei playoff (fase gironi) visto che, a norma di regolamento, la sesta classificata affronta la nona (gara unica).

Queste le partite valide per il primo turno nel girone C di Serie C (in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, avrà accesso al secondo Turno dei playoff del girone la squadra meglio classificata al termine della regular season):

Juve Stabia vs Casertana (quinta contro decima)

Catania vs Foggia (sesta contro nona)

Palermo vs Teramo (settima contro ottava)

