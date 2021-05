SERIE C: il Perugia dell’ex rossazzurro Caserta è la terza squadra a volare in B

Dopo la Ternana, che ha dominato il girone C, ed il Como che ha festeggiato alla penultima giornata la promozione battendo l’Alessandria nello scontro diretto, sorride il Perugia. La squadra allenata dall’ex Catania Fabio Caserta torna in Serie B dopo un anno di assenza, grazie alla vittoria per 2-0 sul campo della Feralpisalò che vale la vetta matematica del raggruppamento B. Non basta, dunque, al Padova il successo di misura ai danni della Sambenedettese. Per Caserta si tratta di un nuovo salto in B, dopo quello ottenuto due anni fa sedendo sulla panchina della Juve Stabia. Adesso si attende ai playoff la quarta formazione promossa in cadetteria.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***