PLAYOFF: primo turno nazionale, gli ex rossazzurri che salutano la competizione

I verdetti del primo turno nazionale dei playoff di Serie C sanciscono la fine dell’avventura di alcuni ex Catania, in virtù dell’eliminazione di Modena, Bari e Palermo. Nel primo caso, i canarini sono stati clamorosamente sconfitti in casa per 0-2 dall’Albinoleffe. Stagione terminata, dunque, per il difensore Ivan De Santis, rossazzurro nel 2016 e oggi di proprietà della Virtus Entella. Niente da fare per il Bari del bomber Mirco Antenucci e del laterale Daniel Semenzato che sono ancora una volta costretti a salutare i playoff. Fatale la sconfitta di Salò e lo 0-0 nella gara disputata con la Feralpi al “San Nicola”. Fine della corsa, infine, per il Palermo del Direttore Sportivo Renzo Castagnini e di Moses Odjer e Andrea Saraniti.

Castagnini indossò la maglia del Catania per tre stagioni dal 1979 al 1982 con più di 80 gettoni di presenza, festeggiando anche una promozione in Serie B. Odjer invece si trasferì in Sicilia all’età di 17-18 anni. L’esperienza alle falde dell’Etna gli permise di esordire nel calcio italiano il 29 novembre 2014, in Serie B, nella partita Ternana 1-0 Catania subentrando ad Alexis Rolin al 19′. Il palermitano Saraniti, infine, è cresciuto nelle giovanili rossazzurre. Ha giocato i suoi primi palloni nella Scuola calcio “Louis Ribolla” di Totò Schillaci prima di fare parte della Primavera del Catania, ricoprendo il ruolo di esterno di centrocampo per un anno e mezzo.

