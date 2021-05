SUPERCOPPA: Lucarelli batte Caserta, vince la Ternana

Dopo avere ottenuto la vittoria del girone C di Serie C, la Ternana si aggiudica anche la Supercoppa di categoria piegando di misura la resistenza del Perugia nell’atteso derby umbro. I rossoverdi guidati da Cristiano Lucarelli riescono ad avere la meglio sui biancorossi allenati da Fabio Caserta. Ex Catania entrambi, hanno già festeggiato il salto di categoria in B. La ciliegina sulla torta è andata alle Fere: incontro deciso dalla rete di Salzano al 64′. Perugia con un uomo in meno vista l’espulsione all’81’ di Vanbaleghem per doppia ammonizione.

