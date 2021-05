SALVEZZA MATRICOLA O NUOVO CATANIA? Il dibattito continua sui social, in attesa di certezze

Tempi duri per il Catania. Dopo la salvezza della matricola, purtroppo a distanza di un anno l’argomento torna di moda. Sarà ancora una volta il Tribunale protagonista, attendendo un piano di rientro e concedendo l’omologa. L’attuale proprietà farà tutto il possibile per iscrivere la squadra al campionato, si cercano anche nuovi soci e investitori ma i tempi sono assai ridotti. Il rischio è che non si riesca a salvare il Catania, ripartendo dalla Serie D. In queste settimane continua il dibattito sui social. Giusto fare anche l’impossibile con l’intento di salvare la storia, oppure meglio costituire una nuova società alleggerita dal peso enorme dei debiti, programmando subito una stagione a vincere tra i dilettanti?

Nella maggioranza dei casi prevale il partito di chi non vuole assolutamente privarsi del valore e del significato del Calcio Catania 1946 matricola 11700. Poi si registrano i fautori della ripartenza dalla D nella misura in cui non si riesca a garantire un futuro solido; altri ancora che, a prescindere, ripartirebbero dal basso. Ma la certezza di vincere un campionato, in tutti i casi, non c’è. In questo contento di dubbi, perplessità e di sofferenza all’interno della tifoseria, conta fare chiarezza. Una volta per tutte, senza il chiacchiericcio che ha caratterizzato questi lunghi mesi. Catania ha bisogno di certezze ed è doveroso ribadirlo in questa sede.

