SERIE C – Giannitti (D.S. Perugia): “Differenza tra gironi, il mio pensiero. Catania e Palermo…”

Marco Giannitti, Direttore Sportivo del Perugia, a ‘Grifo Stadium’ di Tef Channel parla della differenza tecnica tra gironi della Lega Pro. Ecco quanto evidenziato da calciogrifo.it: “A detta di tutti il raggruppamento A e il raggruppamento C sono inferiori al girone B. Si pensa al Padova e al Sudtirol, ma bisogna considerare anche la grande stagione che hanno fatto il Cesena e le altre quattro squadre che si giocavano con noi il campionato. Era difficile andare a giocare anche contro la Virtus Verona e non è una sorpresa che ai playoff abbia sbancato Trieste. Nel girone A l’Alessandria era forte, ma ha vinto il Como. Nel raggruppamento C squadre di grandi piazze come Catania e Palermo hanno sbagliato la stagione, il Bari a un certo punto è calato ed è rimasta la Ternana in vetta”.

