SERIE C: il campionato in pianta stabile su Sky?

Non si esclude un’importante novità per quanto concerne il campionato di Serie C. Ad oggi sarebbe una possibilità lo sbarco in pianta stabile della Lega Pro su Sky. Nell’approfondire la questione attraverso “Il Punto” realizzato per il portale tuttoc.com, il collega Luca Bargellini sottolinea che “l’esperimento delle gare via satellite in ‘Pay per View”, nato lo scorso autunno a seguito dell’attacco hacker subito da Eleven Sports, ha dato ottimi risultati per ambo le parti e adesso si sta studiando come portare avanti questa partnership“.

“Sul fronte Lega Pro – aggiunge – legarsi ad un marchio come quello dell’emittente satellitare sarebbe, senza alcun dubbio, un salto in avanti mostruoso in termini di visibilità e qualità della copertura, mentre per il broadcast la strategia imprenditoriale è molto chiara: dopo aver perso i diritti tv della Serie A per il triennio 2021/2024 a favore di DAZN, si è scelto di puntare su tutti gli appassionati di calcio legati agli altri campionati”. “Già ufficializzata da tempo la Premier League e da un paio di settimane la Serie B, sempre per il medesimo periodo di tempo – prosegue – a Rogoredo, sede di Sky Italia, negli ultimi giorni si sono portati a casa la conferma della Bundesliga e la novità della Ligue 1, precedentemente in quota DAZN. Cosa manca? La Liga spagnola e, appunto, la Lega Pro (da non escludere in coabitazione con la stessa Eleven Sports). Probabilmente neanche più con l’obbligo di acquistare le singole gare, ma come elemento interno al pacchetto calcio“.

