SERIE C – Marchionni (all. Foggia): “Capolavoro contro un Catania forte e ben allenato”

L’allenatore del Foggia Marco Marchionni torna sul 3-1 sorprendentemente inflitto al Catania nel primo turno dei playoff. Ecco quanto evidenziato da restodelcalcio.com: “Catania non è il capolavoro di Marchionni, io posso soltanto dare indicazioni poi il vero capolavoro l’ha fatto la squadra che è riuscita con tutti i suoi componenti a far si che venisse fuori un certo tipo di partita. I nostri avversari potevano andare in difficoltà sulla profondità e avendo un calciatore come Balde che poteva attaccarla era normale che preferivamo che i due centrali portassero palla per scoprirsi e credo che alla fine i ragazzi sono stati bravi a coprirsi e ripartire. Non dimentichiamoci però che abbiamo affrontato una squadra forte e ben allenata che ci ha messo in difficoltà“.

