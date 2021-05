SIGI: “Rinnovamento stadio punto di partenza, lavoreremo senza lasciare nulla al caso”

Nota stampa Sport Investment Group Italia SpA

La Sport Investment Group Italia Spa in merito alla notizia dello stanziamento di 5,9 milioni di euro per l’ammodernamento dello Stadio Angelo Massimino non può non esternare il suo apprezzamento per il lavoro dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvo Pogliese.

“Esprimo ancora una volta – dichiara l’avvocato Giovanni Ferraù, presidente del Cda della Sigi – gratitudine al sindaco Salvo Pogliese, all’assessore allo sport Sergio Parisi e a tutta l’amministrazione del Comune di Catania per il lavoro che svolgono per la città, per renderla più bella e funzionale. Tutta la Sigi apprezza lo sforzo che l’amministrazione sta facendo per migliorare le strutture sportive della città e in modo particolare la casa del Calcio Catania, ovvero lo stadio Angelo Massimino. Il rinnovamento dello stadio Massimino è un punto di partenza anche per Sigi che lavorerà, senza lasciare nulla al caso, per fare in modo che all’interno di uno stadio rinnovato possa giocare una squadra degna di una struttura così importante e prestigiosa”.

