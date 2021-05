TACOPINA: offerta inviata a Sigi

Nelle ultime ore Joe Tacopina ha inviato una nuova offerta alla Sigi per l’acquisizione del Calcio Catania. Gaetano Nicolosi aspettava con fiducia e la proposta è arrivata. L’avvocato italo-americano ha effettuato questo importante passo avanti. Prevista per domani mattina l’assemblea dei soci in Sigi, attraverso la quale si parlerà delle imminenti scadenze da sostenere valutando anche i contenuti della proposta formulata da Tacopina. Confermata per martedì la conferenza stampa a Torre del Grifo.

===>>> TACOPINA: “Non abbiamo perso tempo. Sigi, adesso tocca a te. Attendo con fiducia”

