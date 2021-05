SONDAGGIO CHIUSO – Il 64% dei votanti: “Il Catania non vincerà i playoff”

Domenica iniziano per il Catania gli spareggi per giocarsi la promozione in Serie B. Tante le squadre partecipanti, rossazzurri in campo a partire dal primo turno della fase a gironi e, se andranno avanti lungo il percorso, dovranno giocare molte gare a distanza ravvicinata. Ci vorrebbe un’impresa, chissà che attraverso l’entusiasmo e la forza del gruppo non si riesca a scrivere una pagina di storia memorabile. Credi, realisticamente, che il Catania abbia le carte in regola per giocarsela fino in fondo? Lo abbiamo chiesto nei giorni scorsi attraverso la pubblicazione di un sondaggio.

La maggioranza dei votanti, composta dal 42%, ritiene che “il Catania andrà avanti lungo il percorso, ma non li vincerà”. A questa percentuale si aggiunge il partito dei tifosi che già nelle battute iniziali dei playoff vedono il Catania fuori dalla corsa (22%). Si registra anche un 36% di utenti diviso tra chi sostiene che “i rossazzurri possono farcela” (22%) e coloro i quali ci credono “se Baldini riuscirà ad avere tutta la rosa a disposizione” (14%). Complessivamente, dunque, il 64% dei votanti non crede nella realizzazione della grande impresa mentre il 36% è speranzoso.

