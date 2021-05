VERSO FOGGIA – CATANIA: defezioni, entrambe le squadre in emergenza

Nel corso della settimana sembrava che Foggia e Catania potessero recuperare qualche pedina importante in funzione del match. Così è stato con Del Prete da una parte e Piccolo dall’altra, ma le defezioni sono davvero numerose per entrambe le squadre che si affronteranno questa sera allo stadio “Pino Zaccheria”.

Alla luce dei due recenti casi di Covid che hanno colpito i satanelli, l’allenatore Marco Marchionni dovrà fare i conti con con le assenze dei vari Anelli, Said, Aramini, Fumagalli, Di Masi, Raggio Garibaldi e Mascolo a cui si sono aggiunti Gavazzi ed Agostinone. Non sorride neppure il Catania, visto che non saranno della gara lo squalificato Giosa, così come gli indisponibili Confente, Russotto, Di Piazza, Sarao, Volpe ed infine l’ex di turno Tonucci, positivo al Covid. Formazioni, dunque, in emergenza ma motivazioni alte per coloro che scenderanno in campo: il Foggia per difendere il settimo posto, il Catania per blindare la quinta posizione (esiste anche la timida ipotesi di scavalcare il Bari, ndr).

