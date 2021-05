ARBITRO ARACE: vecchia conoscenza di Raffaele e Baldini, i precedenti con squadre siciliane

Il sig. Mario Davide Arace (Lugo di Romagna), designato per Foggia-Catania, non ha mai diretto in precedenza un confronto ufficiale dei rossazzurri. E’ già successo, tuttavia, di avere arbitrato gare con squadre siciliane sul rettangolo verde. Nel campionato di Serie D 2017/18, ad esempio, Arace è stato scelto per la direzione di Troina-Igea, match che l’allora tecnico dei padroni di casa Beppe Pagana vinse per 4-2 al cospetto della formazione di Giuseppe Raffaele. Nel medesimo torneo, diresse lo 0-0 del Troina contro l’ACR Messina guidato da Giacomo Modica. Si registra, sempre in D, anche Sancataldese 0-1 Vibonese. Salendo di categoria – Serie C girone C – Arace arbitrò il successo del Siracusa per 3-1 ai danni della Cavese. In ambito giovanile, campionato Primavera, l’1-1 tra il Palermo e la Juventus di Francesco Baldini, attuale tecnico del Catania. Nel 2017, infine, il netto 3-0 inflitto dal Sassuolo al Trapani (torneo Under 17).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***