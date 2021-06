CALCIO IN PROVINCIA: Giarre “re di Sicilia”, Sancataldese ko

Dopo avere ottenuto la Serie D piegando le resistenze del Siracusa, il Giarre si aggiudica anche lo scudetto del campionato di Eccellenza siciliano imponendosi al cospetto della Sancataldese. La squadra di Cacciola conquista il titolo di “re di Sicilia” vincendo nella finale di Enna. Piazza porta in vantaggio i nisseni, poi la doppietta di Agudiak ed il gol di Iraci regalano un altro pomeriggio di gioia ai tifosi del Giarre. Ciliegina sulla torta, dunque, per i giarresi che archiviano una stagione super con il 3-1 rifilato alla Sancataldese, comunque in festa per avere staccato anch’essa il pass per la D.

