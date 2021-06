CALCIO SICILIANO – Santana: “Gol a Catania dentro di me per tutta la vita…”

Oltre 140 presenze con la maglia del Palermo e 11 reti, una delle quali nell’attesissimo derby vinto col Catania in questa stagione. Mario Alberto Santana ha detto addio al calcio giocato, all’età di 39 anni, dedicandosi alle giovanili rosanero. A proposito dei ricordi principali vissuti con la maglia del Palermo, Santana cita anche il successo di Catania: “Ricordi nel cuore? Ce ne sono tanti, andare in Coppa Uefa ad esempio è uno di quelli. Nel presente chiaramente il gol al Catania, qualcosa che ha significato tanto per me, per i tifosi e per la società. Qualcosa che ti porti dentro per tutta la vita”, le parole dell’ex calciatore evidenziate da mediagol.it.

