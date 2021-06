TACOPINA – SPAL: club in bilico tra l’attuale proprietà e l’avvocato statunitense

Joe Tacopina rileverà la SPAL? Situazione incerta a Ferrara. Stando alle indiscrezioni raccolte dai colleghi de Il Resto del Carlino, ci potrebbe essere almeno un’altra stagione all’insegna della continuità in casa SPAL, anche se dagli Stati Uniti l’entourage dell’avvocato italo-americano assicura che la trattativa per l’acquisizione del club continua a pieno regime. Al momento non si può escludere nessuna ipotesi, ma c’è un pò di tensione in città tra i tifosi in cerca di chiarezza. Anche perchè tra due mesi comincerà il campionato di Serie B e bisogna cominciare a programmare la nuova stagione.

