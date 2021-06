CATANIA 2020-21: chiosa finale sullo staff tecnico di Raffaele e Baldini

Riepilogando la stagione appena passata agli archivi è doverosa una chiosa finale sullo staff tecnico che ha affiancato Peppe Raffaele e Francesco Baldini nella gestione della squadra. Entrambi gli allenatori succedutesi alla guida del Catania hanno potuto beneficiare della competenza e cultura del lavoro di validi professionisti del calcio.

Lo staff a disposizione di mister Baldini ha visto la presenza dei tecnici Luciano Mularoni (allenatore in seconda), Gianluca Cristaldi (collaboratore tecnico), Armando Pantanelli (preparatore dei portieri), Davide Bertaccini (match analyst), dei preparatori atletici Diego Gemignani, Giuseppe Colombino e Andrea Mannino e del team manager Emanuele Passanisi. In precedenza, ad affiancare mister Raffaele era presente il tecnico Giuseppe Leonetti in qualità di vice allenatore e match analyst della formazione rossazzurra.

Queste sono le figure che durante la stagione hanno lavorato al fianco dei responsabili tecnici e dei calciatori della prima squadra nel raggiungimento del risultato sportivo. Alcuni di essi vantano trascorsi da calciatori del Catania. È il caso di Armando Pantanelli (il quale ha archiviato un’annata proficua da preparatore dei portieri) e Gianluca Cristaldi, ex difensore rossazzurro negli anni ’90 (stagioni 1993-94 in Eccellenza e 1994-95 in C.N.D.) e già vice di Andrea Sottil sulle panchine di Siracusa (biennio 2015-2017) e Catania (stagione 2018-19). Nel corso della stagione il tecnico etneo ha guidato in prima persona la squadra causa squalifica di mister Raffaele, ottenendo due vittorie e due pareggi in campionato.

Mularoni, Bertaccini e Gemignani sono figure collaudate all’interno dei gruppi di lavoro guidati da mister Baldini. In particolare il match analyst Bertaccini è un volto noto al grande pubblico avendo difeso i legni della porta del Cervia di Ciccio Graziani in “Campioni”, il reality-show ambientato nel mondo del calcio andato in onda su Italia 1 tra il 2004 e il 2006. Chiude il quadro, assieme agli altri due preparatori atletici Colombino e Mannino, Emanuele Passanisi, valente professionista catanese che ricopre la mansione di team manager della formazione rossazzurra dal 2016.

