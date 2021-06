FUTURO CATANIA: la nuova Assemblea dei soci per dare il via al prossimo step

Giorni frenetici, intensi per le sorti del Calcio Catania. Una prima buona notizia è giunta sulla base di quanto riportato nei giorni scorsi dal fronte Covisoc relativamente al deposito dell’Indicatore di Patrimonializzazione (PA), con il rispetto nella misura minima di 0,10 unità di Patrimonio per ogni unità di Attivo. Nessuna contestazione da parte della Covisoc e, pertanto, nessun rischio penalizzazione in termini di punti in classifica per il Catania.

Il prossimo importante passaggio deriverà dall’esito dell’Assemblea dei Soci fissata per oggi, giovedì 17 giugno, chiamata a dare il via libera per la ricapitalizzazione funzionale all’iscrizione al prossimo campionato. Coprendo il buco di bilancio, attraverso la cifra di circa 2.5 milioni si procederà anche con il pagamento degli stipendi e di altre pendenze.

Atteso l’ingresso di tre nuovi soci locali all’interno della della struttura di Sigi, ma bisognerà fare anche il punto della situazione sulle trattative più importanti legate ad altri gruppi potenzialmente interessanti. Servono denari per sostenere i costi di gestione e tutto ciò che riguarderebbe la stagione sportiva 2021/22, pagando i creditori privati e formalizzando gli accordi con gli enti pubblici, ancora in standby in mancanza di garanzie adeguate sui pagamenti.

