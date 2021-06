EX ROSSAZZURRI – Bucolo elogiato dalla stampa lucana: “Punto di riferimento del Potenza per doti tecniche, agonistiche e umane”

Mesi proficui per il centrocampista catanese Rosario Bucolo al Potenza. L’ex rossazzurro è stato fortemente voluto dal presidente Caiata. Dopo la parentesi all’Acireale, Bucolo ha risposto presente fornendo un contributo prezioso alla causa. “Per doti non solo tecniche e agonistiche ma anche umane, è risultato un punto di riferimento assoluto per i suoi compagni nel girone di ritorno – riportano i colleghi di tuttopotenza.com – Il calciatore che aveva giocato la prima parte di stagione in Serie D nel Girone I ad Acireale ha saputo cucirsi come pochi addosso la maglia del Potenza, diventando un leader silenzioso, capace di farsi seguire da tutta la squadra. Rendimento costante, tanta abnegazione e corsa ma anche spirito di sacrificio le doti principali di Bucolo che è stato uno degli artefici della salvezza del Potenza”.

